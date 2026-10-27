به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کشاورزان بیرانوند لرستان چند روزی است مشغول برداشت سیب‌زمینی از مزارع قابل کشت در این بخش هستند.

بخش بیرانوند در استان لرستان ۲۱ هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که پیش‌بینی می‌شود امسال ۳ هزار تن محصول سیب‌زمینی و ۳۰ هزار تن انواع غلات و حبوبات برداشت شود.

میانگین تولید سیب‌زمینی در لرستان ۳۵ تن در هکتار است که این میزان در بخش بیرانوند ۵۰ تن است.