به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور در پی قهرمانی تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران پیام تبریک صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی پرافتخار تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر جلوه‌ای از توانمندی، غیرت، خودباوری و اراده پولادین فرزندان این سرزمین را به نمایش گذاشت و موجب شادی و مباهات ملت بزرگ ایران شد.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور، کادر فنی و قهرمانان غیور تیم ملی، به‌ویژه حضور درخشان و نقش‌آفرینی ارزشمند ورزشکاران شایسته استان خوزستان در ترکیب تیم ملی را ارج می‌نهم و از تلاش‌های افتخارآفرین این فرزندان غیور ایران اسلامی صمیمانه قدردانی می‌کنم.

خوزستان، سرزمین پهلوانان و مهد پرورش قهرمانان نام‌آور، بار دیگر نشان داد که روحیه پهلوانی، سخت‌کوشی، شجاعت و ایستادگی در تار و پود مردم این دیار ریشه دارد. ورزشکاران خوزستانی با تکیه بر استعدادهای کم‌نظیر، تمرین و تلاش مستمر و برخورداری از روحیه‌ای سرشار از غیرت و مسئولیت‌پذیری، سهمی ارزشمند در اعتلای کشتی ایران داشته و با حضور در میادین ملی و بین‌المللی، نام پرافتخار خوزستان را در کنار نام ایران سربلند مطرح کرده‌اند.

بی‌تردید، درخشش این پهلوانان شایسته، حاصل سال‌ها تلاش، پشتکار، انضباط و مجاهدت ورزشی و نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان مستعد خوزستان برای حضور در بالاترین سطوح ورزش قهرمانی است. این موفقیت، مایه مباهات مردم شریف استان و انگیزه‌ای ارزشمند برای نسل جوانی است که با الگوگیری از قهرمانان خود، مسیر افتخار، اخلاق و پهلوانی را دنبال می‌کنند.

امیدوارم با استمرار حمایت از استعدادهای ورزشی استان و فراهم‌سازی زمینه رشد و شکوفایی جوانان، شاهد تداوم درخشش کشتی‌گیران خوزستانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر بلندای سکوهای قهرمانی باشیم.

سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور؛ فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان