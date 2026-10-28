به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ "حجت‌الله عطایی" گفت: در پی رصد اطلاعاتی مأموران و بررسی نقاط جرم‌خیز، دستگیری فردی که در محدوده شهر تیتکانلو شهرستان فاروج اقدام به فروش مواد مخدر صنعتی می‌کرد، در دستور کار مأموران تجسس پاسگاه انتظامی تیتکانلو قرار گرفت.

وی افزود: در پی شکایات متعدد مردمی، متهم توسط مأموران دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.