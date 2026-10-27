تیم والیبال تهران‌پیشه چمستان در هفته دوم لیگ برتر، فردا چهارشنبه در تهران به مصاف رازین پلیمر می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود. در یکی از دیدار‌های این هفته، تهران‌پیشه چمستان مهمان تیم رازین پلیمر در تهران خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه در تهران آغاز و دومین مسابقه نماینده چمستان در فصل جاری لیگ برتر محسوب می‌شود.

تیم تهران‌پیشه چمستان پس از چند سال حضور در رقابت‌های لیگ دسته یک و دو، امسال برای نخستین بار تجربه حضور در بالاترین سطح والیبال باشگاهی کشور را پشت سر می‌گذارد.

این تیم در هفته نخست رقابت‌ها برابر تیم مدعی و پرافتخار فولاد سیرجان ایرانیان با نتیجه سه بر صفر شکست خورد. حالا شاگردان مجتبی شبان در دومین مسابقه خود به دنبال جبران نتیجه هفته اول و کسب نخستین پیروزی خود در تاریخ حضورشان در لیگ برتر هستند.