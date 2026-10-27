تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در نخستین بازی با سرمربی گری ایمان مبعلی، مقابل تیم مس رفسنجان به تساوی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در هفته هفتم از مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر سه شنبه (۵ آبان) تیم پالایش نفت بندرعباس که تا کنون در خانه صاحب برتری نشده است مقابل مس رفسنجان نیز به تساوی بدون گل رسید.

این تساوی در حالی رقم خورد که تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس ایمان مبعلی را بعنوان سرمربی جدید خود بجای رضا عنایتی روی نیمکت داشت.

بدین ترتیب تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ آزادگان باقی ماند.

دیگر نماینده هرمزگان تیم جزیره قشم این هفته تیم نیروی زمینی را شکست داد.

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