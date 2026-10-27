به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری در حاشیه مراسم رونمایی و آغاز به کار بانک زمان مهارتی با اشاره به اینکه این طرح ابتدا در تهران اجرا و سپس به سراسر کشور تعمیم داده می‌شود گفت: در طرح بانک زمان مهارتی افراد می‌توانند تا سقف اعتبار اولیه پنج میلیون تومان خدمات دریافت کنند و متعهد شوند طی سه ماه، خدمتی به فرد دیگری در همان محله ارائه دهند. در صورت دریافت نکردن خدمت متقابل، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه خدمت مورد نیاز را بر عهده می‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای این سازوکار را پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر فردی خدمتی ارائه دهد و خدمت متقابل مورد انتظار به او ارائه نشود، سازمان تا سقف ۱۰ میلیون تومان متعهد به جبران آن باشد. ممکن است فردی خدمتی دریافت کند و سپس به عللی از آن محله برود؛ در چنین شرایطی، سازمان متعهد می‌شود خدمت مورد نظر را در منزل فردی که خدمت را ارائه کرده، ارائه دهد. بنابراین، این الگوی تعاون به تضمین نیاز دارد و تعهد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند این تضمین را فراهم کند.

او با اشاره به اینکه بانک رفاه کارگران از این طرح پشتیبانی می‌کند افزود: بانک رفاه طرحی دارد که بر اساس آن، برای هر مدرسه حساب صندوق قرض‌الحسنه ایجاد شود. افرادی که در این حساب پس‌انداز می‌کنند، به همان میزان از اعتبار قرض‌الحسنه بانک بهره‌مند خواهند شد. همچنین از ظرفیت‌های تبلیغاتی بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون برای گسترش طرح استفاده می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توسعه زیرساخت‌های ارائه خدمات بانک زمان مهارتی گفت: در حال حاضر دو پلتفرم مجوز ارائه این خدمت را دریافت کرده‌اند و بررسی پلتفرم‌های دیگر برای فراهم کردن امکان ارائه خدمات بانک زمان به مردم نیز ادامه دارد.

میدری مسجد و مدرسه را کانون‌های اصلی گسترش بانک زمان اعلام کرد و افزود: دو کانون اصلی محله در ایران، مسجد و مدرسه هستند و سرای محله و پارک‌ها نیز از دیگر ظرفیت‌های این حوزه به شمار می‌روند. در این مسجد نیز میز آموزش در نظر گرفته شده تا چگونگی استفاده از این ظرفیت به مردم آموزش داده شود. برخی خدمات در برابر پول ارائه می‌شوند و برخی دیگر با انگیزه رضایت خداوند و بدون چشمداشت اجرا می‌ شوند؛ اما در الگوی تعاون، فرد خدمتی ارائه می‌کند و این انتظار وجود دارد که در زمان نیاز، فرد دیگری نیز به او کمک کند.

او با بیان اینکه هنرستان‌ها هم می‌توانند در این زمینه کارکردهای متفاوتی داشته باشند گفت: در چارچوب این طرح، بخش خصوصی با همکاری هنرستان‌ها آزمون‌هایی برگزار می‌کند. همچنین افرادی که از نرم‌افزار برای مبادله خدمات استفاده می‌کنند، متعهد می‌شوند سالانه ۱۰ ساعت در مدرسه مشارکت داشته باشند و به‌عنوان «یاور مدرسه» در رفع نیازهایی مانند برق‌کشی و لوله‌کشی کمک کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت محله‌محوری در سیاست‌های اجتماعی کشور افزود: موضوع تقویت محله‌ها از جمله مسائلی است که رهبر شهیدمان از چند دهه قبل به آن اشاره داشتند. چند ماه پیش از جنگ نیز توفیق داشتیم میزبان شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی باشیم که در آن دیدار گفتند رهبر شهید ایشان را مأمور کرده‌اند به دولت برای گسترش محله‌ها کمک کنند. رئیس‌جمهور نیز از آغاز کار، سیاست محله‌محوری را اعلام کرده است.

میدری با بیان اینکه محله پس از خانواده، یکی از کانون‌های اصلی حمایت اجتماعی و انتقال فرهنگ در جامعه ایرانی بوده گفت: در گذشته، مردم در محله از یکدیگر حمایت می‌کردند و محله‌ها کارکردهای متعددی در ارتقای فرهنگ و پیوندهای اجتماعی داشتند؛ اما با گسترش شهرنشینی، این پیوندها تضعیف شده و امروز کمتر محله‌ای را می‌توان یافت که مانند نظام‌آباد از رونق و ارتباطات اجتماعی برخوردار باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هم با اشاره به ریشه‌های فرهنگی و دینی این طرح گفت: می‌توانیم این ریشه را در کلام حضرت فاطمه (س) و عبارت «الجار ثم الدار» ببینیم؛ عبارتی که بیانگر تعهد اجتماعی است و می‌تواند الگویی برای همبستگی اقتصادی و شکل‌گیری جامعه‌ای تاب‌آور باشد.

فاطمه منصوری بانک زمان را یکی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و از برنامه‌های مرتبط با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و افزود: این برنامه چهار سطح دارد؛ هماهنگی ملی و سیاست‌گذاری کلان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور راهبری موضوعی آن را بر عهده دارد. خزانه بانک زمان در سامانه «فارا» اطلاعات را متمرکز می‌کند و زمان صرف‌شده برای ارائه خدمات در آن ثبت می‌شود. در کنار این بخش‌ها، اپراتورها نیز در اجرای فرایند مبادله خدمات نقش دارند.

او با اشاره به سابقه همکاری و همیاری در فرهنگ ایرانی افزود: سنت تعاون، کمک‌های همسایگی، هیئت‌های مذهبی، وقف و قرض‌الحسنه، همگی ظرفیت‌هایی برای یاری‌رسانی و همبستگی اجتماعی بوده‌اند. در کشورهای دیگر نیز نمونه‌های موفق بانک زمان وجود دارد و این ایده که در دهه ۱۹۷۰ در ژاپن شکل گرفت، در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در کشور ما نیز می‌توان با تکیه بر پشتوانه فرهنگی و مذهبی و بهره‌گیری از بسترهای جدید، این ظرفیت را توسعه داد.

آیین رونمایی و آغاز به کار بانک زمان مهارتی با حضور مسئولان در مسجد صفای نظام‌آباد تهران برگزار شد. بانک زمان مهارتی در چارچوب رویکرد محله‌محور و با هدف استفاده از ظرفیت‌های داوطلبانه شهروندان، زمینه‌ای برای ثبت و مبادله خدمات و مهارت‌ها فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که افراد بتوانند در ازای زمانی که برای ارائه خدمت اختصاص می‌دهند، از ظرفیت زمانی و مهارتی دیگران نیز بهره‌مند شوند.