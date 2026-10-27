استاندار خوزستان با تبریک افتخارآفرینی ۵ کشتی‌گیر فرنگی استان در رقابت‌های قهرمانی جهان در قزاقستان، بر اهمیت حمایت از ورزش قهرمانی، شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان و تقویت زیرساخت‌های ورزشی برای تداوم موفقیت‌های بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در پیامی، کسب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی و دانیال سهرابی و سه مدال نقره توسط علیرضا مهمدی، پیام احمدی و علی احمدی‌وفا را مایه مباهات و سربلندی مردم شریف خوزستان و ملت بزرگ ایران دانست.

وی با اشاره به حضور هم‌زمان پنج کشتی‌گیر استان در آوردگاه جهانی و کسب پنج مدال ارزشمند، این موفقیت را جلوه‌ای از ظرفیت‌های ورزشی خوزستان و جایگاه ممتاز این استان در کشتی فرنگی کشور و جهان توصیف کرد.

موالی‌زاده در این پیام، ضمن تبریک این افتخارآفرینی به قهرمانان، خانواده‌های آنان و جامعه ورزش استان، از تلاش‌های رئیس و اعضای هیئت کشتی خوزستان، مربیان، داوران، پیشکسوتان و کشتی‌گیرانی که در مسیر اعتلای این رشته ورزشی تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر موفقیت‌های ورزشی، حمایت از استعدادهای جوان، تقویت زیرساخت‌های ورزش قهرمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود را از عوامل مؤثر در پرورش قهرمانان و حضور قدرتمند ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی دانست.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش‌های جامعه ورزش و فراهم شدن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای جوان، شاهد درخشش هرچه بیشتر ورزشکاران خوزستانی در میادین جهانی و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.