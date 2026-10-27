برگزیده بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر ضرورت تبدیل دانش به فناوری‌های کاربردی، گفت: تکیه بر توان علمی متخصصان داخلی و پیوند دانشگاه با صنعت، می‌تواند مسیر حل چالش‌های صنعتی و کاهش وابستگی کشور به راهکارهای خارجی را هموار کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مسعود شیری در برنامه «اینجا البرزه» صدا و سیمای البرز با اشاره به تجربه‌های علمی و صنعتی خود، بهره‌گیری از دانش تخصصی برای حل مسائل واقعی را یکی از مهم‌ترین مسیرهای تقویت توان داخلی دانست و گفت: ارزش علم زمانی آشکار می‌شود که بتوان آن را به راهکاری عملی برای رفع نیازهای جامعه و صنعت تبدیل کرد.

این برگزیده بنیاد ملی نخبگان، علاقه به مکانیکی را نقطه آغاز مسیر علمی خود عنوان کرد؛ علاقه‌ای که از دوران کودکی و با کنجکاوی درباره اسباب‌بازی‌های مکانیکی و تعمیر خودرو شکل گرفت و در ادامه به تحصیل در رشته مهندسی مکانیک انجامید. وی سپس با توجه به علاقه‌مندی به شیمی، مهندسی پلیمر را نیز دنبال کرد و تحصیلات خود را در این حوزه‌ها تا مقطع دکترا ادامه داد.

شیری با اشاره به کسب رتبه نخست کشور در المپیاد دانشجویی مهندسی مکانیک در سال ۱۳۸۳ گفت: این موفقیت در مرحله دوم آزمون کارشناسی ارشد به دست آمد. در آن زمان بنیاد ملی نخبگان هنوز تشکیل نشده بود و این مجموعه در سال‌های بعد با هدف حمایت از استعدادهای برتر و فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی آنان در توسعه کشور شکل گرفت.

وی یکی از تجربه‌های تعیین‌کننده در مسیر حرفه‌ای خود را مواجهه با یک چالش صنعتی دانست که راهکار آن در داخل مجموعه شناسایی نشده بود و برخی، تأمین راه‌حل از خارج کشور را ضروری می‌دانستند.

شیری افزود: با تکیه بر دانش تخصصی و بررسی ظرفیت‌های موجود، تلاش کردم با استفاده از مواد و تجهیزات موردنیاز و کاهش هزینه‌ها، راهکاری برای حل این مسئله پیدا کنم. دستیابی به نتیجه مطلوب نشان داد که یادگیری عمیق و کاربردی می‌تواند زمینه‌ساز حل مسائل پیچیده باشد و ظرفیت‌های داخلی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای صنعت فعال کند.

این فعال حوزه مهندسی با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت تصریح کرد: فناوری، حلقه اتصال دانش به نیازهای واقعی است. هنگامی که یافته‌های علمی به محصول، فرایند یا راهکاری عملی تبدیل شوند، می‌توانند در حل مشکلات مردم، ارتقای عملکرد سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی صنایع نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های خود در حوزه صنعت گفت: تلاش کرده‌ام از دانش تخصصی برای شناسایی چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های خلاقانه استفاده کنم؛ رویکردی که می‌تواند علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای موجود، زمینه کاهش وابستگی به خارج و تقویت ظرفیت حل مسئله در داخل کشور را فراهم کند.

شیری همچنین یادگیری عمیق را یکی از پایه‌های اصلی توانمندی علمی دانست و اظهار کرد: حفظ کردن مطالب به‌تنهایی برای حل مسائل کافی نیست؛ دانش زمانی به مهارت و توانایی تبدیل می‌شود که مفاهیم به‌درستی درک شوند و امکان استفاده از آن‌ها در موقعیت‌های واقعی وجود داشته باشد. وی تأکید پدرش بر فهم مطالب به‌جای حفظ کردن صرف را از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این نگرش عنوان کرد.

این برگزیده بنیاد ملی نخبگان در پایان، بر ضرورت گسترش حمایت از استعدادهای برتر و رفع موانع پیش روی فعالیت آنان تأکید کرد و گفت: فراهم‌شدن زمینه مناسب برای فعالیت نخبگان می‌تواند ظرفیت علمی کشور را بیش از گذشته در مسیر توسعه فناوری، پیشرفت صنعتی و حل مسائل جامعه به کار گیرد.