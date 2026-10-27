به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عمران علی‌محمدی در جلسه هماهنگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان با تأکید بر ضرورت استفاده از تمامی معبر‌های قانونی برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی، حمایت همه‌جانبه دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران واقعی و احیای واحد‌های راکد را از اولویت‌های اصلی برشمرد.

وی در این جلسه با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ابراز امیدواری نسبت به برکت‌بخشی این اقدامات برای مردم، مفهوم واقعی اقتصاد مقاومتی را تبیین کرد.