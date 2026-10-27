به گزارش اداره هواشناسی و بر اساس هشدار سطح زرد این اداره از فردا چهارشنبه سامانه بارشی استان را در برمی گیرد, با فعالیت این سامانه از بعدازظهر چهارشنبه تا صبح شنبه هفته آینده برای بعضی ساعات رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، روز‌های پنجشنبه و جمعه ناپایداری‌های جوی شدت می‌گیرد و در این مدت بیشینه دما در طول روز همراه با فعالیت سامانه روند کاهشی خواهد داشت.

در ۲۴ ساعت گذشته سراب شهرک دهگلان با حداقل دمای منفی ۲ درجه و سلین هورامان با حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتی گراد به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین مناطق استان بودند.

فردا دمای هوای سنندج نیز بین ۹ تا ۲۳ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.