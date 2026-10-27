استاندار البرز از بازنگری کارشناسی در روند توزیع آرد، هزینه‌های نانوایی‌ها و کیفیت نان خبر داد و تأکید کرد: ساماندهی این زنجیره باید هم‌زمان به حمایت از نانوایان و افزایش رضایت مردم منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در نشست بررسی مشکلات صنعت نان که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان صنف نانوایان در محل اتحادیه نانوایان مرکز استان برگزار شد، خواستار بررسی دقیق چالش‌های این بخش و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت عرضه نان شد.

وی با اشاره به جایگاه نان در سبد مصرفی خانوارها اظهار کرد: ساماندهی بازار نان باید به‌گونه‌ای پیش برود که هم کیفیت و قیمت محصول برای مردم قابل قبول باشد و هم نانوایان بتوانند متناسب با هزینه‌ها و دشواری‌های فعالیت خود، شرایط کاری پایداری داشته باشند.

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات نانوایان افزود: فعالیت در این صنف با تلاش مستمر و مسئولیت مستقیم در تأمین یکی از نیازهای اساسی مردم همراه است؛ ازاین‌رو، مشکلات فعالان این حوزه باید به‌صورت دقیق بررسی و برای رفع موانع موجود، تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

عبداللهی، توزیع عادلانه آرد و استفاده مؤثر از حمایت‌های دولتی را از محورهای اصلی اصلاح وضعیت نان برشمرد و گفت: منابع و یارانه‌های اختصاص‌یافته به زنجیره تولید و عرضه نان باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که آثار آن در بهبود خدمت‌رسانی و تأمین نیازهای مردم نمایان باشد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه نانوایان تصریح کرد: مسائل مربوط به سهمیه آرد، هزینه‌های تولید، فعالیت نانوایی‌های یارانه‌پز و آزادپز و مشکلات سامانه‌ای باید با بررسی مستندات و شناخت دقیق شرایط هر بخش دنبال شود.

استاندار البرز همچنین بر بررسی کارشناسی هزینه‌های جاری نانوایی‌ها و قیمت نان آزادپز تأکید کرد و خواستار تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های مرتبط شد تا تصمیمات اتخاذشده، ضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، به بهبود شرایط فعالیت واحدهای نانوایی منجر شود.

وی در ادامه، کیفیت محصول نهایی را از شاخص‌های مهم ساماندهی بازار نان دانست و گفت: رعایت استانداردهای پخت، وزن و اندازه نان باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه نتیجه اقدامات حمایتی و نظارتی باید در کیفیت نان عرضه‌شده به مردم قابل مشاهده باشد.

عبداللهی همچنین بر رفع موانع اجرای طرح نانینو و تقویت همکاری نانوایان با مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار تعامل مستمر اتحادیه و دستگاه‌های اجرایی برای افزایش اثربخشی این طرح شد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل مطرح‌شده، بر ارائه گزارش‌های تخصصی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مرتبط در نشست‌های بعدی تأکید کرد تا روند تصمیم‌گیری از طرح مشکلات فراتر رفته و به راهکارهای عملی و قابل اجرا منتهی شود.

استاندار البرز در پایان با قدردانی از تلاش نانوایان، به‌ویژه بانوان فعال در این صنف، ابراز امیدواری کرد با رفع موانع اجرایی، بهبود روند توزیع آرد و تقویت نظارت بر کیفیت نان، زمینه افزایش رضایت مردم و پایداری فعالیت واحدهای نانوایی فراهم شود.