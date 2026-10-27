استان البرز برای تسریع در احداث پست ۴۰۰ کیلوولت اشتهارد، تعیین تکلیف زمین ۲۳ هکتاری این طرح را پیگیری می‌کند؛ پروژه‌ای زیرساختی که تکمیل آن در تقویت پایداری شبکه برق منطقه و تأمین برق مسکن ملی اشتهارد نقش کلیدی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری البرز، در نشست بررسی موانع اجرایی این پروژه، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف و تحویل زمین ۲۳ هکتاری موردنیاز احداث پست تأکید کرد.

در این نشست که با حضور نمایندگان اداره‌کل راه و شهرسازی، فرمانداری اشتهارد و برق منطقه‌ای تهران برگزار شد، آخرین وضعیت اجرای طرح و موانع پیش‌روی آن بررسی شد تا مسیر پیشبرد پروژه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول روشن‌تر شود.

امیر فتاحیان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های انرژی در استان گفت: احداث پست ۴۰۰ کیلوولت اشتهارد می‌تواند در تقویت پایداری شبکه برق، پاسخ‌گویی به نیازهای جدید منطقه و پشتیبانی از طرح‌های عمرانی و اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: رفع موانع موجود، به‌ویژه تعیین تکلیف زمین پروژه، نیازمند پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌های مرتبط است تا روند اجرای این زیرساخت مهم با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز همچنین تأمین برق موردنیاز پروژه مسکن ملی اشتهارد را از ضرورت‌های اجرای این طرح دانست و بر لزوم توسعه زیرساخت‌های انرژی متناسب با رشد جمعیت و گسترش فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی منطقه تأکید کرد.

در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم را برای تعیین تکلیف مسائل مرتبط با زمین و رفع موانع اجرایی پیگیری کنند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه پیشرفت مراحل بعدی احداث پست ۴۰۰ کیلوولت اشتهارد را فراهم کند.