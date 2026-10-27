به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، گامی استراتژیک در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری, طلسم ۱۰ ساله کمربندی شرقی مریوان شکست؛ یک کیلومتر از مسیر ۱۷۵۰ متری اسفالت شد.

پروژه حیاتی و مهم کمربندی ضلع شرقی مریوان که بیش از یک دهه در بند رکود، موانع انباشه و بی‌توجهی‌ها متوقف مانده بود، سرانجام با اراده جدی مدیریت شهری و گره‌گشایی از چالش‌های پیش‌رو، به مرحله‌ای عینی رسید و یک کیلومتر از این مسیر ۱۷۵۰ متری با موفقیت آسفالت شد.

این پروژه کلیدی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی مهندسی ترافیک و توسعه پایدار شهری، نقشی تعیین‌کننده در روان‌سازی تردد‌ها و کاهش چشمگیر بار ترافیکی درون‌شهر مریوان ایفا می‌کند. اهمیت راهبردی این محور زمانی دوچندان نمایان می‌شود که با تکمیل فاز دوم آن در آینده‌ای نزدیک، اتصال مسیر مسافری محور سنندج به مریوان به شکلی ایمن‌تر، روان‌تر و استاندارد برقرار خواهد شد.

طولانی شدن روند اجرای این طرح در یک دهه گذشته همواره یکی از دغدغه‌ها و گلایه‌مندی‌های به‌حق شهروندان مریوانی بود؛ اما با تغییر رویکرد مدیریت شهری، رفع موانع پیچیده حقوقی و اجرایی و تعیین پیمانکار ذی‌صلاح، چرخ‌های توسعه در این محور حیاتی دوباره به حرکت درآمده و روند اجرای پروژه با شتابی مطلوب استمرار دارد.

مهندس دانیال فتاحی شهردار مریوان با بیان اینکه ۷۵۰ متر باقی مانده در سال آینده تکمیل خواهد شد، افزود: با همراهی و نظارت دکتر نژاد جهانی فرماندار محترم شهرستان وضعیت زیرساختی مریوان متحول خواهد شد.