به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سرهنگ رحمتی‌پور در جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل‌ و نقل استان با اشاره به حجم تردد و وضعیت ایمنی معابر گفت: بیش از یک میلیون و ۷۰۵ هزار نفر در البرز گواهینامه رانندگی خودرو و موتورسیکلت دارند.

وی با اشاره به آمار تصادفات سه سال گذشته افزود: در این مدت بیش از ۴۱۵ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که بیش از ۵۱ درصد آنان عابران پیاده بوده‌اند.

رئیس پلیس راهور البرز با بیان اینکه بیشتر عابران پیاده جان‌باخته بالای ۶۰ سال سن داشته‌اند، گفت: بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۰ بیشترین سهم وقوع تصادفات را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر به ایمنی تردد در ساعات پایانی روز را نشان می‌دهد.

رحمتی‌پور همچنین از توسعه تجهیزات نظارتی ترافیک در کرج خبر داد و اظهار کرد: ۱۶۵ دوربین هوشمند پلاک‌خوان در ۹۲ نقطه از این کلان‌شهر نصب شده است و تخلفات رانندگی را ثبت و رصد می‌کند. افزون بر این، پنج دستگاه مکانیزه ثبت تخلف نیز در کرج و کمالشهر فعال هستند.

وی با اشاره به شناسایی بیش از ۳۱ نقطه حادثه‌خیز در استان، خاطرنشان کرد: ۱۱ نقطه از این مناطق در شهرستان کرج قرار دارد و ایمن‌سازی سایر نقاط نیز باید با همکاری و برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

رئیس پلیس راهور البرز، شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز و تقویت نظارت بر رفتارهای ترافیکی را از اقدامات ضروری برای کاهش تصادفات و صیانت از جان شهروندان دانست.