سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره در منطقه کجور نوشهر، ۶ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره در منطقه کجور نوشهر، ۶ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد: این حادثه ساعت ۱۸ و ۵ دقیقه عصر سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۴۰۵، در ابتدای روستای لرگان منطقه کجور به مرکز پیام اورژانس غرب مازندران گزارش شد.

بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه ۶ نفر شامل یک کودک ۹ ساله، دو زن و سه مرد جان باختند.

تنها مصدوم این حادثه، مردی ۱۹ ساله بود که به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شد. بر اساس گزارش اورژانس، آخرین اطلاعات از وخامت حال این مصدوم حکایت دارد.