سرپرست اداره کل نظارت بر معابر شهری شهرداری کرج با اشاره به بارندگی شدید ۱۱ مهرماه اعلام کرد: بارش حدود ۱۲ میلی‌متری در بازه زمانی ۱۰ دقیقه، فشار قابل توجهی بر شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی وارد کرد و ضرورت توسعه اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت روان‌آب‌ها را نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، آریانپور در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با تشریح ابعاد بارندگی اخیر کرج گفت: شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی شهر بر اساس دوره بازگشت ۱۰ ساله و کلکتورهای اصلی بر مبنای دوره بازگشت ۲۰ ساله طراحی شده‌اند؛ ازاین‌رو، شدت بارش در مدت‌زمان کوتاه، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد آب‌گرفتگی در برخی نقاط شهر بوده است.

وی با بیان اینکه صرفاً میزان بارندگی، تعیین‌کننده شرایط سیلابی نیست، افزود: سرعت و شدت ریزش باران، در کنار حجم روان‌آب ورودی به معابر، نقش مهمی در عملکرد شبکه هدایت آب‌های سطحی دارد. بارش ۱۱ مهرماه نیز به دلیل تمرکز بارندگی در زمانی کوتاه، شرایط قابل توجهی را در محدوده‌های مورد بررسی ایجاد کرد.

سرپرست اداره کل نظارت بر معابر شهری شهرداری کرج همچنین از اجرای اقداماتی برای مهار و کاهش سرعت جریان آب در ارتفاعات شمالی شهر خبر داد و اظهار کرد: طی حدود یک سال گذشته، احداث سازه‌های تأخیری در ارتفاعات بیجی و محدوده بالادست عظیمیه در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته آریانپور، این سازه‌ها با هدف کاهش سرعت حرکت روان‌آب‌ها و کنترل بخشی از رسوبات ورودی از دامنه‌های شمالی به محدوده شهری اجرا شده‌اند؛ اقداماتی که در کنار سایر طرح‌های مدیریت آب‌های سطحی می‌توانند به کاهش خطرات ناشی از بارندگی‌های شدید کمک کنند.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با سیلاب به اقدامات درون‌شهری محدود نمی‌شود، تصریح کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست، کنترل رسوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از الزامات مدیریت مؤثر روان‌آب‌ها و کاهش خسارت‌های احتمالی است.

آریانپور در ادامه، هزینه بالای افزایش ظرفیت شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی را از ملاحظات مهم توسعه این زیرساخت‌ها دانست و گفت: این شبکه‌ها بر اساس ضوابط فنی و دوره‌های بازگشت مشخص طراحی می‌شوند و ارتقای ظرفیت آنها به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد.

وی در پایان بر ضرورت تداوم طرح‌های پیشگیرانه، تکمیل سازه‌های کنترل روان‌آب و آماده‌سازی مسیرهای ایمن هدایت آب تأکید کرد و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را در کاهش آسیب‌پذیری شهر در برابر بارش‌های شدید ضروری دانست.