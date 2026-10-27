امام جمعه ماهدشت با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح کمربندی این شهر و تقویت زیرساخت‌های درمانی، خواستار پیگیری جدی مطالبات شهروندان و تحقق مصوبات سفر استاندار البرز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، حجت‌الاسلام رادمرد در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان البرز با اشاره به چالش‌های زیرساختی ماهدشت، توسعه راه‌های دسترسی و ارتقای امکانات درمانی را از نیازهای مهم این شهر دانست و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی، جمعیت و ظرفیت‌های صنعتی و اجتماعی ماهدشت اظهار کرد: این شهر از توانمندی‌های متعددی در حوزه‌های ورزشی، فرهنگی، قرآنی و صنعتی برخوردار است که بهره‌گیری هدفمند از آنها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن و بهبود کیفیت زندگی شهروندان باشد.

امام جمعه ماهدشت همچنین با اشاره به پیشینه ایثارگری مردم این شهر و وجود حدود سه هزار رزمنده، نزدیک به ۴۰۰ جانباز، ۱۳۰ شهید و چهار سردار، بر ضرورت توجه متناسب به نیازها و ظرفیت‌های این منطقه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رادمرد، ترافیک ناشی از تردد خودروهای عبوری و رفت‌وآمد مرتبط با مناطق صنعتی و شهرهای اطراف را از مسائل مهم ماهدشت برشمرد و گفت: اجرای طرح کمربندی می‌تواند در ساماندهی جریان ترافیک و کاهش فشار بر معابر شهری نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به تأکید استاندار البرز بر اجرای این طرح افزود: پیشبرد پروژه کمربندی نیازمند همکاری اداره کل راه و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی است و با توجه به ابعاد طرح، پیگیری مستمر در سطح ملی برای تأمین الزامات اجرایی آن ضرورت دارد.

امام جمعه ماهدشت در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای خدمات بیمارستان شریعتی این شهر را از دیگر مطالبات مردم عنوان کرد و گفت: توسعه تجهیزات و بهبود سطح خدمات درمانی باید با مشارکت دستگاه‌های دولتی، مدیریت شهری و خیرین حوزه سلامت دنبال شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به نیازهای عمرانی، درمانی و اجتماعی ماهدشت خاطرنشان کرد: تحقق مطالبات مردم مستلزم پیگیری مستمر مصوبات، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تبدیل برنامه‌ها به اقدامات اجرایی است.