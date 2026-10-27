به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از دیدار مقابل شباب الاهلی امارات در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، اظهار داشت: بازیکنانم امروز تمام تلاش خود را کردند. می‌شد مثل بازی‌های قبلی شکل خوبی داشته باشیم و امتیاز بگیریم هرچند کار سختی بود و این را می‌دانستیم.

وی افزود: در این دو ماه بازی‌های سنگینی را پشت سر گذاشته‌ایم. از هواداران عذرخواهی می‌کنم و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا جبران کنیم.

بختیاری‌زاده گفت: شکل بازی ما در نیمه دوم طوری نبود که احتمالا قرار است شکست بخورد. تفاوت ما و شباب الاهلی در دو صحنه گل بود که آنها حرفه‌ای‌تر عمل کردند و به گل رسیدند. ما هم موقعیت‌هایی داشتیم ولی کم دقت بودیم. طبیعی بود که عقب‌تر بازی کنیم، چون بازی در زمین حریف بود. دنبال این بودیم که به حریف فضا ندهیم. اگر تیم شباب الاهلی هم به تهران می‌آمد و در ورزشگاه آزادی بازی می‌کرد، احتمالا دقایق زیادی عقب بازی می‌کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: تنها نکته منفی بازی، شرایط داوری بود که من چنین داوری در این سطح از فوتبال ندیده بودم.