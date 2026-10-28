خیر نیکوکار اصفهانی برای سومین بار با اهدای ۳۱۳ میلیون تومان به ستاد دیه استان، زمینه آزادی ۵ زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان، مدیرعامل ستاد مردمی دیه استان اصفهان گفت: یک خیر نیک‌اندیش، برای سومین بار متوالی با اهدای کمک مالی به این ستاد، در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت کرد.

گرجی‌زاده افزود: این خیر در تازه‌ترین اقدام خود، مبلغ ۳۱۳ میلیون تومان را با نیت نذر سلامتی رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت اهدا کرده است.

وی با اشاره به استمرار این اقدام خداپسندانه گفت: نخستین کمک این خیر به نیت شادی روح شهید اربعین و دومین کمک نیز به نیت شادی روح قائد شهید اهدا شده بود.

مدیرعامل ستاد مردمی دیه استان اصفهان با قدردانی از این اقدام نیکوکارانه، تداوم مشارکت خیران را در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مؤثر دانست و از نیکوکاران خواست با کمک‌های خود، زمینه بازگشت زندانیان واجد شرایط به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کنند.