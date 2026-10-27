آخرین وضعیت راه‌های روستایی حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران، مسائل، مشکلات و مطالبات مرتبط با راه‌های روستایی این شهرستان‌ها با حضور معاونان و مسئولان حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در دفتر دکتر سالار مرادی مورد بررسی قرار گرفت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت راه‌های روستایی در ایجاد دسترسی مناسب روستاییان به مراکز شهرستان، خدمات درمانی، آموزشی و اداری، اظهار داشت: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی، امنیت تردد و توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها ارتباط دارد.

سالار مرادی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق روستایی حوزه انتخابیه، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، رفع نقاط حادثه‌خیز و مسیرهای دارای مشکل، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت روند نگهداری و بهسازی راه‌های روستایی شد.

وی بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت راه‌های روستایی هر سه شهرستان و جلوگیری از توقف یا طولانی‌شدن اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش دقیق از روند پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات انجام‌شده شد.

معاونان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گزارشی از آخرین وضعیت راه‌های روستایی حوزه انتخابیه، پروژه‌های اجراشده و در دست اجرا، مشکلات موجود و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند و درباره راهکارهای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و رفع مشکلات موجود بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست، وضعیت پروژه‌های در حال اجرا، پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی و همچنین مشکلات و نواقص موجود در مسیرهای ارتباطی روستاهای حوزه انتخابیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان مقرر شد موارد و مطالبات مطرح‌شده به‌صورت جدی از سوی دستگاه‌های متولی پیگیری شده و روند اجرای پروژه‌های راه‌های روستایی، به‌ویژه پروژه‌های دارای اولویت و مسیرهای نیازمند بهسازی، با جدیت دنبال شود.

همچنین آخرین وضعیت اعتبارات و روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، میزان پیشرفت طرح‌های در دست اجرا و ضرورت تعیین تکلیف و تسریع در اجرای پروژه‌هایی که با تأخیر مواجه هستند، مورد تأکید قرار گرفت.