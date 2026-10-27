شرکت عمران شهر‌های جدید از معرفی ۳ هزار و ۳۲۶ متقاضی دهک‌های یک تا چهار برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی خبر داد؛ هم‌زمان، روند آماده‌سازی ۲۶ هزار واحد مسکونی برای بهره‌برداری تا پایان سال نیز در حال پیگیری است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید و روند تأمین منابع مالی واحدهای حمایتی در نشستی با حضور مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید بررسی شد.

در این نشست، اجرای مصوبات جلسات پایش هفتگی و راهکارهای رفع موانع تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون ۳ هزار و ۳۲۶ متقاضی از دهک‌های درآمدی یک تا چهار برای دریافت وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.

همچنین از شهریور امسال تاکنون، ۲ هزار و ۴۶۵ متقاضی برای دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

مجموع اعتبار این تسهیلات به ۴۲۰ میلیارد تومان می‌رسد که با هدف حمایت از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

در بخش دیگری از این نشست، روند آماده‌سازی ۲۶ هزار واحد مسکونی برای افتتاح تا پایان امسال، به تفکیک شهر و طرح، بررسی شد.

همچنین هزار و ۲۱۷ واحد مسکونی در شهرهای جدید برای اجرای طرح استیجار زوج‌های جوان با عنوان «آشیان» آماده شده است.

از این تعداد، نزدیک به ۱۰۰ واحد شرایط لازم برای تحویل به متقاضیان واجد شرایط را دارد.

تسریع در تکمیل واحدها، رفع موانع اجرایی و تسهیل دسترسی مشمولان به تسهیلات حمایتی، از محورهای اصلی پیگیری برای پیشبرد برنامه‌های تأمین مسکن در شهرهای جدید است.