رئیس پلیس راه گیلان از وقوع تصادف مرگبار موتورسیکلت با اتوبوس در محور سنگر ـ کوچصفهان خبر داد که در پی آن دو جوان ۱۶ و ۱۸ ساله جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد صالحی گفت : این حادثه ساعت ۲۰ امشب در محدوده حشکوا رخ داد و در بررسی‌های اولیه، علت تصادف انحراف به چپ موتورسیکلت اعلام شده است.

وی افزود: راکب و سرنشین موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از موتورسواران خواست از انحراف به چپ و حرکات ناگهانی خودداری کنند و با رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از کلاه ایمنی، از جان خود و سرنشینان محافظت کنند.