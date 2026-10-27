مشخص شدن علت تصادف موتور سیکلت با اتوبوس
انحراف به چپ موتورسیکلت، جان دو جوان را در کوچصفهان گرفت
رئیس پلیس راه گیلان از وقوع تصادف مرگبار موتورسیکلت با اتوبوس در محور سنگر ـ کوچصفهان خبر داد که در پی آن دو جوان ۱۶ و ۱۸ ساله جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
، سرهنگ محمد صالحی گفت : این حادثه ساعت ۲۰ امشب در محدوده حشکوا رخ داد و در بررسیهای اولیه، علت تصادف انحراف به چپ موتورسیکلت اعلام شده است.
وی افزود: راکب و سرنشین موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند.
رئیس پلیس راه گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از موتورسواران خواست از انحراف به چپ و حرکات ناگهانی خودداری کنند و با رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از کلاه ایمنی، از جان خود و سرنشینان محافظت کنند.