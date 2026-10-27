به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگوی تلفنی عصر امروز سه شنبه با مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل، پیروزی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور کنونی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ برزیل را تبریک گفت.

بر اساس این گزارش طرفین همچنین درباره مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و آخرین تحولات بین‌المللی تبادل نظر کردند.