به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، مشکلات و وضعیت مراکز آموزشی و مدارس سریش آباد مورد بررسی قرار گرفت

در ادامه از خانواده شهید والامقام مصطفی ملاولی تجلیل شد

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مهلت ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی معلولان از تاریخ ۴ آبان‌ماه تا ۸ آبان‌ماه تمدید شد. داوطلبان برای ثبت نام می‌توانند به سامانه https://hrtc.ir مراجعه کنند.

آزمون استخدامی معلولان به روز پنجشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۵ موکول و در این تاریخ برگزار خواهد شد.

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در گرامی داشت هفته تربیت بدنی و ورزش رویداد ورزشی دختران میناب امروز در یکی از دبیرستان‌های متوسطه اول سنندج برگزار شد.