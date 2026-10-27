توپ طلای بهترین بازیکن والیبال نشسته مردان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، با امضای ملی‌پوشان ایران، به خانواده شهیده صفیه علی‌قورچی اهدا می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های والیبال نشسته بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با قهرمانی تیم والیبال نشسته مردان و نایب قهرمانی تیم والیبال نشسته زنان به پایان رسید و در پایان این مسابقات، مقرر شد برترین بازیکنان رقابت‌ها معرفی شوند و انتخاب نمایندگان تیم‌ها برای دریافت این عنوان به خود آنها واگذار شد.

بر همین اساس، فرزانه حیدری به‌عنوان بهترین بازیکن تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران انتخاب و به کمیته برگزاری معرفی شد.

در بخش مردان نیز اعضای تیم ملی والیبال نشسته ایران تصمیم گرفتند توپ طلای بهترین بازیکن این دوره از بازی‌ها را به یاد شهیده صفیه علی‌قورچی، ملی‌پوش سابق تیم ملی والیبال نشسته بانوان، به خانواده این شهیده اهدا کنند. این جایزه به امضای همه ملی‌پوشان رسید.

این مراسم به زودی و در حاشیه جلسه هیئت‌رئیسه کمیته ملی پارالمپیک برگزار خواهد شد.

صفیه علی‌قورچی، ملی‌پوش سابق تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران، اسفند ۱۴۰۴ در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان به شهادت رسید.