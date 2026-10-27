دبیر علمی همایش ملی اخلاق و روان‌شناسی از تمدید مهلت ارسال مقالات به این رویداد علمی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ اثر از پژوهشگران ۲۷ شهر کشور به دبیرخانه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام حمید رفیعی در نشست با خبرنگاران با اشاره به برگزاری همایش ملی اخلاق و روانشناسی به همت پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هدف از این رویداد را بررسی تعاملات میان دانش، اخلاق و روان‌شناسی و ارتقای بهزیستی جامعه عنوان کرد.

وی محورهای اصلی این همایش را فلسفه اخلاق و روان‌شناسی، اخلاق، شخصیت و تحول، اخلاق، آسیب‌شناسی و روان‌درمانی، اخلاق، سلامت روانی و شادکامی، اخلاق خانواده و روان‌شناسی فرهنگی، اخلاق رسانه و روان‌شناسی سیاسی، اخلاق و روان‌شناسی در بحران، و همچنین دو زیرمحور ویژه «اخلاق و روان‌شناسی مقاومت» و «اخلاق اجتماعی روحانیت» برشمرد.

دبیر علمی این همایش با اشاره به اینکه بیشترین میزان ارسال آثار از قم و تهران بوده، افزود: باتوجه‌ به درخواست نویسندگان و مراکز علمی، مهلت ارسال مقالات از ۳۰ مهر به ۳۰ آبان‌ ۱۴۰۵ تمدید شده است و همایش اصلی نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در نیمه دی‌ برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی هنر در پایان درباره استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تدوین مقالات تأکید کرد که دبیرخانه با استفاده کمکی از این ابزارها در جست‌وجوی پیشینه پژوهش یا طراحی نمودارها مخالفتی ندارد؛ اما عاملیت اصلی ایده‌پردازی، تحلیل و مسئولیت صحت محتوای علمی باید بر عهده پژوهشگر باشد و نویسندگان باید پیش از استناد، صحت منابع پیشنهادی را به‌صورت مستقل بررسی کنند.