به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سیدجمال‌الدین آل‌معصوم رئیس اداره بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های دام اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اقدامات دامپزشکی استان برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام گفت: در این مدت، ۱۶۶ هزار و ۵۷۹ نمونه خون از گاو و گوسفند برای تشخیص بیماری بروسلوز (تب مالت) گرفته شده است.

وی افزود: همچنین ۱۰۰ هزار و ۴۲۶ عملیات آزمایش و تست سل در گاو‌ها انجام و از یک‌هزار و ۱۹۹ رأس اسب نیز برای تشخیص بیماری مشمشه نمونه‌گیری شده است.

رئیس اداره بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های دام اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد: در راستای پیشگیری از بیماری بروسلوز، ۸۶۳ هزار و ۹۹۸ رأس دام سبک و سنگین نیز در این مدت واکسینه شده‌اند.

آل‌معصوم با بیان اینکه پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از اهداف اصلی سازمان دامپزشکی کشور است، بیان کرد: این اقدامات علاوه بر تأمین سلامت دام و جامعه، نقش مؤثری در جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری‌ها دارد.

وی با اشاره به تداوم پایش‌های بهداشتی در استان گفت: بیماری‌هایی مانند بروسلوز، سل و مشمشه به‌صورت مستمر پایش می‌شوند و بررسی و نمونه‌برداری از دام‌های مشکوک و بیمار نیز از دیگر اقدامات دامپزشکی برای کنترل و مقابله با این بیماری‌هاست.