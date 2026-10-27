امام جمعه کیش، گفت: نخبگان باید با ادامه تلاش علمی، تقویت توانمندی‌ها و بهره‌گیری از دانش خود در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در مراسم قدردانی از رتبه‌های برتر کیش در آزمون سراسری، با قدردانی از دانش آموزان رتبه های برتر، گفت: موفقیت در کنکور آغاز مسیری مهم‌تر است.

او با قدردانی از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و مسئولان آموزشی، موفقیت دانش‌آموزان کیش را حاصل کوشش مستمر و همراهی خانواده‌ها و مجموعه آموزش‌وپرورش دانست.

امام جمعه کیش، گفت: کیش با وجود محدودیت‌ها و مشکلات، از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزشی برخوردار است و با همت دانش‌آموزان، دانشجویان، مراکز علمی و تلاش مسئولان می‌تواند جایگاه علمی خود را بیش از پیش ارتقا دهد.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با بیان اینکه موفقیت در آزمون سراسری نخستین مرحله از مسیر پیشرفت نخبگان است، افزود: دانش‌آموزان پس از ورود به دانشگاه باید برای تبدیل‌شدن به متخصصانی توانمند و دانش‌آموختگانی اثرگذار تلاش کنند و در مرحله بعد، دانش و مهارت خود را در خدمت پیشرفت جامعه و ارتقای کشور قرار دهند.

او با اشاره به نگاه اسلام به جایگاه انسان و مسئولیت او در جامعه، بر ضرورت تقویت ویژگی‌هایی همچون تواضع، توکل به خدا، صبر، استقامت و مسئولیت‌پذیری تأکید کرد و گفت: نخبگان علاوه بر برخورداری از توان علمی، باید با همدلی، انفاق، محبت و تعامل سازنده، نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.

امام جمعه کیش، با تأکید بر اهمیت نشر دانش افزود: علم و توانمندی زمانی می‌تواند آثار گسترده‌تری به همراه داشته باشد که در اختیار دیگران قرار گیرد و زمینه رشد و پیشرفت جامعه را فراهم کند.

امام جمعه کیش، ابراز امیدواری کرد: دانش‌آموزان رتبه های برتر کیش با استمرار تلاش و تقویت توان علمی و اخلاقی خود، در آینده به نیرو‌هایی توانمند و اثرگذار در عرصه‌های علمی، مدیریتی و اجتماعی کشور تبدیل شوند.

مراسم قدردانی از رتبه‌های برتر کیش در آزمون سراسری، با حضور جمعی از دانش آموزان رتبه‌برتر آزمون سراسری، والدین، مدیر آموزش‌ و پرورش و مدیران دبیرستان‌های کیش برگزار شد.