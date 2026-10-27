به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حمزه مرادیان به عنوان سرمربی تیم ملی در بخش «کامبت» در مسابقات جهانی صربستان، مسعود عسکری سرمربی تیم رده سنی ۱۸ تا ۲۱ سال در جهانی صربستان و احسان فسنقری سرمربی تیم‌های ملی ساواته در مسابقات آسیایی اندونزی منصوب شدند.

همچنین ساحل خراسان‌زاد به عنوان سرمربی تیم ملی ساواته بانوان در بخش «آسوت» منصوب شد.

خراسان زاد از قهرمانان و مربیان باسابقه ساواته ایران است که در کارنامه اش نشان برنز مسابقات کامبت گیمز ۲۰۲۳ ریاض، نشان طلای مسابقات آسیایی و چندین مدال در رقابت‌های بین‌المللی دارد و در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ فرانسه، نیز مسئولیت سرمربیگری تیم ملی ساواته بانوان را برعهده داشت.