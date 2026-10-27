به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،این سوگواره با موضوع تاب‌آوری، امید و مقاومت و با هدف تبیین و بازخوانی سیره حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار و تلاش می شود با بهره‌گیری از هنر نمایش و روایتگری، مفاهیم اصیل فاطمی را به نسل کنونی به‌ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان منتقل کند.

سیره حضرت زهرا (س) مجموعه‌ای از معارف ناب و ارزشمند برای تمام عرصه‌های زندگی است که باید این آموزه‌ها را به شیوه‌ای قابل فهم و جذاب به نسل نو ارائه داد.

کودکان و نوجوانان از مخاطبان اصلی این سوگواره هستند و بخش‌هایی از برنامه با محتوای متناسب با گروه‌های سنی مختلف طراحی شده است تا زمینه ارتباط عمیق‌تر آنان با معارف اهل‌بیت (ع) فراهم شود.