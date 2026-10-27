به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان، در پیام تسلیت درگذشت مادر محمد آشوری استاندار هرمزگان، برای آن بانوی مومنه، آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمد آشوری

استاندار محترم هرمزگان

درگذشت والده مکرمه را به جناب‌عالی و خانواده محترم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مومنه، آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای شما و خانواده ارجمندو عموم بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

مادر سرچشمه مهر و فداکاری و پناهگاه عاطفی فرزندان است، امید که یاد مهر و محبت‌های بی‌دریغ آن مرحومه، در کنار الطاف الهی، مایه تسلای خاطر شما و خانواده معزز باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

همچنین معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی و فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان نیز درگذشت مادر استاندار هرمزگان را تسلیت گفتند.

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