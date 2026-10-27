به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های فوتبال استقلال و شباب الاهلی امارات از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه راشد شهر دبی در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با شکست آبی‌پوشان ایران به پایان رسید.

شباب الاهلی امارات ۲ - استقلال ایران صفر

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

ترکیب شباب الاهلی:

متئوس، ایگور، هنریکه، ووت فلیکس، سانتوس، سعید عزت‌اللهی، ماکسیموویچ، برنو، مارکلو، المنصوری و سردار آزمون.