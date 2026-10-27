به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اعلام اینکه تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با اتوبوس در محدوده حشکوا از توابع کوچصفهان، ساعت ۲۰:۱۲ به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و از نزدیکترین پایگاه، کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند گفت: در پی این برخورد دو جوان ۱۶ و ۱۸ ساله جان خود را از دست دادند.

علیرضا پورسان افزود: در این حادثه، راننده و سرنشین موتورسیکلت که دو جوان ۱۶ و ۱۸ ساله بودند، به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان باختند.

وی گفت: پس از اقدامات لازم و مشورت با پزشک راهنما، فوت این دو جوان تایید و صحنه حادثه به عوامل انتظامی تحویل داده شد.