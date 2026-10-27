تیم پارس جنوبی در هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال، با پیروزی مقابل آریو اسلامشهر بار دیگر به صدر جدول بازگشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، جام آزادگان با برگزاری ۴ دیدار باقی‌مانده به پایان رسید.

در بازی‌های امروز، پارس جنوبی در یک دیدار حساس با یک گل آریو اسلامشهر را شکست داد. پارس جنوبی با کسب پنجمین برد متوالی ۱۷ امتیازی شد و بار دیگر به صدر جدول بازگشت. آریو هم با این شکست ۱۲ امتیازی ماند و در رده چهارم قرار گرفت.

مس رفسنجان هم برابر پالایش نفت بندرعباس با تساوی بدون گل متوقف شد تا پس از ۴ پیروزی متوالی، نوار برد‌های این تیم قطع شود. مس با این تساوی، ۱۵ امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به جزیره قشم رده سومی، در رده دوم جدول قرار گرفت.

ناکامی‌های سایپا این هفته هم ادامه پیدا کرد. سایپا با یک گل مقابل نفت و گاز گچساران شکست خورد. این سومین باخت سایپا در ۴ بازی اخیر بود تا این تیم از جمع بالای جدولی‌ها دور شود. سایپا با این شکست، ۱۰ امتیازی ماند و در رده هفتم قرار دارد.

در دیگر بازی امروز هم فولاد ب و بعثت کرمانشاه به تساوی صفر - صفر رسیدند.