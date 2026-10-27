به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در سه شنبه ۵ آبان به شرح زیر است:

ایرانیان سرافراز، سلام بر شما، در دویست و چهل و دومین روز جنگ تحمیلی سوم با مقدمه ی تحلیلی خبر ۲۱، همراه شما هستیم؛

جنگی که تحلیلگران معتقدن هیچ دستاوردی برای ترامپ و نتانیاهو نداشته و به هیچ کدوم از اهداف اعلامیشون نرسیدن. نه ایران، بی قید و شرط، تسلیم شده، نه تغییرنظام یا تغییر رفتار، صورت گرفته، نه مسئله ی هسته ای به نفعشون حل شده، نه قدرت نظامی ایران از بین رفته، نه مردم ایران به آشوب آفرینی رو آوردن و نه تمامیت ارضیمون خدشه دار شده. حالا بعد از این ناکامی بزرگ، همونطور که "بِرِتْ اِریکسون" تحلیلگر آمریکایی میگه جهان، گروگان ترامپ، برای نجات از این باتلاق شده، با اینکه خیلی از چهره های آمریکایی از "اوباما" تا "رابرت پِیْپْ" هم مدام درباره ادامه این جنگ غیرقانونی به ترامپ هشدارمیدن، اما اون، همچنان، دچارخطای محاسباتیه و سرنوشت خودش رو با سرنوشت قصاب غزه،گره زده و برای پیروزی اون، در انتخابات، تلاش میکنه، اونا هنوز فکرمیکنن با جنگ، میتونن ایران رو به زانو دربیارن. اما غافل از اینکه حتی دیگه "آیزِنْکوت" رقیب نتانیاهو در انتخابات هم، میدونه این ها توهمی بیش نیست. "آیزنکوت"، نخست وزیراسرائیل رو فردی دروغگو، خونده و گفته: نتانیاهو پس از ناکامی در دستیابی به اهدافش در جنگ با ایران، حالا از وعده پیروزی سریع، رسیده به تسلیم نمیشویم.

ساکنان اراضی اشغالی هم که خوب، ضرب شصت ایران رو چشیدن، به شدت از شروع هر جنگ دیگه ای، واهمه دارن. روزنامه مَعاریو گفته: واقعبین باشیم، اسرائیل تو هیچ جنگی برابر ایران، پیروز نمیشه و به اهدافش مقابل ایران نمیرسه، با این حساب، خیلی از چهره های سیاسی و نظامی، تحلیلگرا، رسانه ها و اندیشکده ها در آمریکا و رژیم صهیونیستی، به شدت، نگران ورود به باتلاقهای خودساخته ای هستن که نتیجه خطاهای محاسباتی ترامپ، نتانیاهو و دار و دسته شونه.

"کریس وان هولِن" سناتورآمریکایی هم نگرانی خودشو از این موضوع اینجور بیان کرده: جنگ غیرقانونی ترامپ با ایران، داره تبدیل میشه به جنگ ابدی بعدی ما. الان ۸ ماه گذشته و ترامپ و جمهوری‌خواهان، خودشون رو با این فکر، فریب دادن که "حمله بعدی، یا یه بمبارون دیگه، بالاخره پیروزی رو به ارمغان مییاره".

"رابرت پِیْپْ" استاد دانشگاه شیکاگو هم با اشاره به این موضوع، به آمریکاییها گوشزد کرده که زمستون سختی در پیش دارن. زمستونی که به اعتقاد "پالیسی تِنْسور" تحلیلگر برجسته آمریکایی، تا زمانی که سلطه امپریالیسم غربی، وجود داشته باشه، اون هم ادامه خواهد داشت. شاید هم ترس از همین زمستون سخت بوده که سه مقام ارشد منطقه ای، یعنی وزیردفاع عربستان، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان رو به تهران کشوند تا در نشست با مقامات کشورمون؛ بخوان از موفقیت ملت و نیروهای مسلح ایران در جنگ تحمیلی سوم، کسب تجربه کنن و برای ایجاد امنیت منطقه ای درونزا، از ایران الگو بگیرن.

وزیر خارجه عمان هم با اذعان به موفقیت ایران در جنگ تحمیلی سوم و با اشاره به موقعیت ژئوپولتیکی کشورمون در غرب آسیا، تکیه به قدرت های خارجی برای تامین امنیت رو، بی فایده، دونسته و گفته: هر ساختار امنیتی که ایران در اون نباشه، به طور طبیعی، ناپایداره و از نظر ساختاری، ناسالمه، ایرانی که مردم، مسئولان و رزمندگانش با مقاومت خودشون، دشمن رو در میدون، سرگردون کردن و حاضر نیستن هیچ امتیازی بهش بدن. ایرانی که به فرموده رهبر انقلاب، نتیجه مقاومت ملی مردمش، شده: استیصال و سردرگمی دشمن

حالا دشمنان ایران مجبورن این حقیقت رو بپذیرن که نظم تک قطبی پسا شوروی برای همیشه از بین رفته و تلاش برای احیای اون، جز فرسایش ثروت و قدرت خودشون، نتیجه ای نداره و الان در منطقه غرب آسیا، فقط اراده ایرانیها تعیین کننده هست، درست مثل کشتی گیرای فرنگیمون که با اقتدار، سکوی قهرمانی روگرفتن.

نویسنده: کریمیان