نماینده مردم مشهد و کلات، تأکید کرد که برای حل ریشه‌ ای معضل کشف‌ رود، ورود قاطع قوه قضائیه به عنوان مدعی‌ العموم و تبدیل شدن این موضوع به اولویت اجرایی استانداری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت الاسلام والمسلمین حسن اخلاقی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به بحرانی شدن وضعیت رودخانه کشف‌ رود و تأثیر آن بر سلامت ساکنان کلانشهر مشهد، اظهار داشت: این رودخانه تاریخی که حافظ تاریخ منطقه است، اکنون به ناحیه بحرانی تبدیل شده و درمان آن مستلزم همت ملی و همراهی ویژه مسئولان استانی است.

اخلاقی با اشاره به برگزاری جلسه با حضور ریاست دادگستری خراسان رضوی، دادستان مرکز استان، مدیران شرکت‌ های آب منطقه‌ ای، آب‌ و فاضلاب مشهد و شهرداری، گفت: در راستای پیگیری معضلات این رودخانه، سوالی در خصوص ضرورت ورود سیستم قضایی به چالش‌ های کشف‌ رود از وزیر دادگستری ثبت شده بود.

وی افزود: در جلسه اخیر که ابعاد مختلف موضوع بررسی شد، با وجود ارائه گزارش‌ ها از سوی سازمان‌ های مربوطه، چالش‌ های جدی مردم در حوزه سلامت و آلودگی ناشی از سرریز شدن فاضلاب خام و تصفیه‌ نشده در گزارش‌ ها کمرنگ بود که این مسئله نیازمند تأمل بیشتر است.

چالش اولویت‌ بخشی و غیبت استانداری

سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی با انتقاد از حضور نداشتن نمایندگان استانداری در جلسات تخصصی، تصریح کرد: تا زمانی که حل معضل کشف‌ رود به اولویت اصلی نماینده حاکمیت در استان تبدیل نشود، نمی‌ توان به حل ریشه‌ ای این بحرانی چندساله امیدی داشت.

وی اظهار داشت: برای درک ملموس درد مردم، مسئولان متولی از جمله آب منطقه‌ ای، شهرداری و استانداری باید مستقیما در حاشیه این بحران حضور یابند تا ابعاد واقعی مشکلات را درک کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم با یادآوری ضرورت احیای تفاهم‌ نامه سال ۹۸، از تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اخیر یاد کرد و گفت: مقرر شد شرکت‌ های آب‌ و فاضلاب و آب منطقه‌ ای تا ده روز آینده طرح خود را برای واگذاری ۳۰۰ لیتر بر ثانیه از فاضلاب‌ های تصفیه‌ شده به شهرداری مشهد ارائه کنند.

وی همچنین افزود: در این جلسه توافق شد هزینه تکمیل تصفیه‌ خانه‌ های در حال ساخت علاوه بر اعتبارات دولتی، از طریق مولدسازی دنبال شود و تا زمان تکمیل این طرح ها، از واگذاری انشعاب‌ های جدید فاضلاب خودداری شود.

احتمال تحقیق و تفحص در مدیریت معضل کشف‌ رود

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به کندی تصمیم‌ گیری‌ ها و اجرا در طرح های مربوط به کشف‌ رود، اظهار داشت: با توجه به گذشت زمان مقرر شده، احتمال بررسی مسیرهایی نظیر تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ های متولی و مسئول در ساماندهی این معضل وجود دارد.

اخلاقی در پایان با تأکید بر تداوم پیگیری‌ های پارلمانی، از رسانه‌ ها و دغدغه‌ مندان خواست تا با ایفای نقش خود، صدای مردم آسیب‌ دیده از این بحران باشند و از حقوق ساکنان مناطق اطراف رودخانه دفاع کنند.