به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به ضرورت پیش‌بینی شرایط تأمین انرژی در فصل سرد سال، بر آمادگی به‌موقع واحد‌های صنعتی برای مدیریت محدودیت‌های احتمالی گاز، برنامه‌ریزی برای استفاده از سوخت جایگزین و همکاری دستگاه‌های اجرایی در راستای تأمین پایدار گاز بخش خانگی تأکید کرد.

ابراهیم محسنی افزود: با توجه به نزدیک‌شدن به فصل سرد سال و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، برنامه‌ریزی پیش‌دستانه و مشارکت همه بخش‌ها برای مدیریت شرایط اوج مصرف ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه مدیریت ناترازی گاز نیازمند توجه هم‌زمان به وضعیت شبکه، الگوی مصرف و نیاز‌های بخش‌های مختلف است، افزود: هدف از مدیریت مصرف، صرفاً محدودکردن مصارف نیست؛ بلکه باید با شناسایی اولویت‌ها، کاهش مصارف غیرضروری، افزایش بهره‌وری و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط، امکان تأمین گاز برای بخش خانگی و سایر مصارف اولویت‌دار فراهم شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، آمادگی واحد‌های صنعتی برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی در روز‌های اوج مصرف را از موضوعات مهم پیش‌رو دانست و تصریح کرد: صنایع باید پیش از ورود به دوره اوج مصرف، شرایط تولید خود را بررسی کنند، برای مدیریت مصرف انرژی برنامه داشته باشند و امکان استفاده از سوخت‌های جایگزین را با هماهنگی دستگاه‌های مسئول مورد توجه قرار دهند تا تصمیم‌گیری‌های ضروری به روز‌های سرد سال موکول نشود.

محسنی همچنین با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان در مدیریت ناترازی انرژی، خواستار هماهنگی بیشتر میان متولیان حوزه گاز، برق، تأمین سوخت و بخش صنعت شد و خاطرنشان کرد: مدیریت مؤثر انرژی در زمستان، علاوه بر اقدامات شرکت‌های تأمین‌کننده، به همراهی صنایع، اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود وابسته است.

وی در ادامه، ارتقای بهره‌وری انرژی را یکی از مسیر‌های مهم کاهش فشار بر شبکه در دوره اوج مصرف برشمرد و بر ضرورت توجه به راهکار‌های بهینه‌سازی، مدیریت هوشمند مصارف و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

این نشست با هدف بررسی راهکار‌های تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدمات‌رسان و بخش صنعت استان اصفهان برای مواجهه با ناترازی انرژی در فصل سرد سال برگزار شد و آمادگی صنایع، مدیریت مصرف گاز و برق و برنامه‌ریزی برای شرایط اوج مصرف از محور‌های اصلی آن بود.