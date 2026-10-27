سرمایه گذاران چینی با تمرکز بر ظرفیت‌ های راهبردی منطقه آزاد سرخس، برنامه‌ های خود را برای سرمایه‌ گذاری در حوزه‌ های تولید صنعتی، تجارت خارجی، صادرات، صنایع پتروشیمی و لجستیک تشریح کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرمایه‌ گذاران و نمایندگان هلدینگ‌ های اقتصادی و تجاری چین امروز در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس، زمینه‌ های همکاری و برنامه‌ های پیشنهادی خود برای سرمایه‌ گذاری در این منطقه را بررسی کردند.

مدیرعامل منطقه آزاد سرخس گفت: بر اساس برنامه‌ های مطرح‌ شده، تولید صفحه خورشیدی، فرآوری گوگرد و احداث کارخانه با استفاده از برندها و محصولات ایرانی از محورهای مورد توجه سرمایه‌ گذاران چینی است.

رسول رئیس جعفری افزود: همچنین، واردات خودروهای خارجی صفر کیلومتر و کارکرده در چارچوب فعالیت شرکت‌ های سرمایه‌ گذار، از دیگر زمینه‌ های پیش‌ بینی‌ شده برای همکاری اقتصادی عنوان شده است.

وی اظهار کرد: در همین راستا تأسیس شرکت بازرگانی خارجی با هدف تسهیل روابط تجاری ایران و چین و فراهم‌ سازی زمینه توسعه صادرات به بازار چین، از دیگر محورهای این همکاری است.

همچنین، رایزنی برای جذب سرمایه‌ گذار در صنایع پتروشیمی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری در حوزه لجستیک در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل منطقه آزاد سرخس تصریح کرد:فرآیند اجرایی این برنامه‌ ها با ثبت شرکت و انجام مقدمات قانونی و اداری دنبال خواهد شد تا زمینه فعالیت اقتصادی و صنعتی سرمایه‌ گذاران چینی در منطقه آزاد سرخس فراهم شود.

وی تاکید کرد: این همکاری‌ ها می‌تواند با بهره‌ گیری از موقعیت راهبردی و ظرفیت‌ های تجاری، صنعتی و لجستیکی منطقه آزاد سرخس، زمینه جذب سرمایه‌ گذاری خارجی، توسعه صادرات، تقویت تعاملات اقتصادی ایران و چین و ایجاد فرصت‌ های جدید اشتغال را فراهم کند.