منطقه آزاد سرخس میزبان سرمایه گذاران چین
سرمایه گذاران چینی با تمرکز بر ظرفیت های راهبردی منطقه آزاد سرخس، برنامه های خود را برای سرمایه گذاری در حوزه های تولید صنعتی، تجارت خارجی، صادرات، صنایع پتروشیمی و لجستیک تشریح کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سرمایه گذاران و نمایندگان هلدینگ های اقتصادی و تجاری چین امروز در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس، زمینه های همکاری و برنامه های پیشنهادی خود برای سرمایه گذاری در این منطقه را بررسی کردند.
مدیرعامل منطقه آزاد سرخس گفت: بر اساس برنامه های مطرح شده، تولید صفحه خورشیدی، فرآوری گوگرد و احداث کارخانه با استفاده از برندها و محصولات ایرانی از محورهای مورد توجه سرمایه گذاران چینی است.
رسول رئیس جعفری افزود: همچنین، واردات خودروهای خارجی صفر کیلومتر و کارکرده در چارچوب فعالیت شرکت های سرمایه گذار، از دیگر زمینه های پیش بینی شده برای همکاری اقتصادی عنوان شده است.
وی اظهار کرد: در همین راستا تأسیس شرکت بازرگانی خارجی با هدف تسهیل روابط تجاری ایران و چین و فراهم سازی زمینه توسعه صادرات به بازار چین، از دیگر محورهای این همکاری است.
همچنین، رایزنی برای جذب سرمایه گذار در صنایع پتروشیمی و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه لجستیک در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل منطقه آزاد سرخس تصریح کرد:فرآیند اجرایی این برنامه ها با ثبت شرکت و انجام مقدمات قانونی و اداری دنبال خواهد شد تا زمینه فعالیت اقتصادی و صنعتی سرمایه گذاران چینی در منطقه آزاد سرخس فراهم شود.
وی تاکید کرد: این همکاری ها میتواند با بهره گیری از موقعیت راهبردی و ظرفیت های تجاری، صنعتی و لجستیکی منطقه آزاد سرخس، زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات، تقویت تعاملات اقتصادی ایران و چین و ایجاد فرصت های جدید اشتغال را فراهم کند.