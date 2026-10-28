به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رضا برزوئیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اهمیت حمایت از کسب و کار‌های خانگی و توسعه اشتغال پایدار گفت: در راستای حمایت از فعالان حوزه مشاغل خانگی و کمک به توسعه فعالیت‌های اقتصادی خرد، تسهیلات اشتغال‌زایی از محل منابع پیش‌بینی‌شده در جزء (۱) ماده (۹۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی و پس از احراز شرایط لازم، به متقاضیان واجد شرایط اختصاص می‌یابد.

وی افزود: دارندگان مجوز معتبر مشاغل خانگی که دارای گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای مرتبط با رشته فعالیت خود هستند، می‌توانند برای اطلاع از شرایط و مراحل تشکیل پرونده و پیگیری درخواست تسهیلات، به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های سراسر استان اصفهان مراجعه کنند.

رضا برزوئیان با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی تخصصی در فرآیند بررسی طرح‌ها تاکید کرد: درخواست متقاضیان با توجه به نوع فعالیت، توسط دستگاه اجرایی مرتبط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بررسی می‌شود و پس از تأیید طرح و احراز شرایط، مراحل بعدی مطابق ضوابط اجرایی و اعتبارات تخصیص‌یافته پیگیری خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: برخورداری از مجوز معتبر مشاغل خانگی و گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای مرتبط، از جمله مدارک مورد نیاز برای بررسی درخواست متقاضیان است و ضروری است افراد هنگام مراجعه، مدارک مربوط به مجوز فعالیت، گواهینامه مهارت و سایر مستندات مورد درخواست را همراه داشته باشند.

وی تأکید کرد: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های سراسر استان اصفهان آماده راهنمایی متقاضیان در زمینه شرایط بهره‌مندی از تسهیلات، تشکیل پرونده و پیگیری فرآیند درخواست هستند. با این حال، معرفی نهایی و پرداخت تسهیلات منوط به تأیید دستگاه اجرایی مربوط، رعایت ضوابط و مقررات، تأمین اعتبار و طی مراحل قانونی و بانکی خواهد بود.

برزوئیان بیان کرد: توسعه مشاغل خانگی، حمایت از مهارت‌آموختگان و فراهم کردن زمینه خوداشتغالی و درآمد پایدار خانوار‌ها از رویکرد‌های مهم حوزه اشتغال است و همکاری متقاضیان، دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی می‌تواند به تحقق اهداف اشتغال‌زایی در استان کمک کند.