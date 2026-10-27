یک باب منزل مسکونی به مساحت تقریبی ۳۰۰ مترمربع و زیربنای ۱۸۰ مترمربع در شهرستان بهاباد با نیت حمایت از برنامه‌های فرهنگی و قرآنی وقف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، محمدحسین ابوالقاسمی بهابادی و همسرش رحیمه زکی‌پور، روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با ایام فاطمیه اول، با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان بهاباد، این منزل مسکونی را با نیت بهره‌مندی در امور فرهنگی و قرآنی شهرستان وقف کردند. بر اساس نیت واقفان، عواید حاصل از این موقوفه برای توسعه، پشتیبانی و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در شهرستان بهاباد هزینه خواهد شد.

این اقدام خیرخواهانه، با هدف تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی منطقه و ترویج سنت حسنه وقف انجام شده است.