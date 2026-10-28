به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رضا برزوئیان با اعلام آغاز مرحله اجرایی پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار در واحد‌های صنعتی استان، گفت: این فرایند از بیست‌وهشتم مهرماه سال جاری با هدف بررسی وضعیت سلامت نیروی کار و شناسایی زمینه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی استان، وارد مرحله عملیاتی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تبیین نحوه پیشبرد این طرح افزود: طرح پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار در واحد‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی، با هماهنگی و همکاری اعضای شورای هماهنگی خدمات بهداشتی بیمه‌شدگان و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سطح واحد‌های اقتصادی اجرا می شود.

وی همچنین با بررسی الزامات اجرایی و چگونگی پیشبرد طرح، بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای اجرای مطلوب پیمایش تأکید کرد و افزود: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی استان به‌عنوان نمونه‌های مورد مطالعه انتخاب شده‌اند تا فرایند اجرای طرح در این واحد‌ها دقیقاً مطابق با چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده صورت پذیرد.