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اجرای پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار در بنگاههای اقتصادی استان اصفهان با هدف ارزیابی وضعیت سلامت و شناسایی عوامل مرتبط با آسیبهای اجتماعی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رضا برزوئیان با اعلام آغاز مرحله اجرایی پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار در واحدهای صنعتی استان، گفت: این فرایند از بیستوهشتم مهرماه سال جاری با هدف بررسی وضعیت سلامت نیروی کار و شناسایی زمینههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی در بنگاههای اقتصادی استان، وارد مرحله عملیاتی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تبیین نحوه پیشبرد این طرح افزود: طرح پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار در واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی، با هماهنگی و همکاری اعضای شورای هماهنگی خدمات بهداشتی بیمهشدگان و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سطح واحدهای اقتصادی اجرا می شود.
وی همچنین با بررسی الزامات اجرایی و چگونگی پیشبرد طرح، بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاههای مرتبط برای اجرای مطلوب پیمایش تأکید کرد و افزود: بر اساس شیوهنامه ابلاغی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعدادی از بنگاههای اقتصادی استان بهعنوان نمونههای مورد مطالعه انتخاب شدهاند تا فرایند اجرای طرح در این واحدها دقیقاً مطابق با چارچوبها و دستورالعملهای تعیینشده صورت پذیرد.