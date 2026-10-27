مراسم وداع با پیکر مطهر شهید، در راستای برنامه‌ های سوگواری دهه فاطمیه و به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، امشب در منطقه طلاب مشهد برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید با حضور علاقه‌ مندان و در قالب ویژه‌ برنامه‌ های ایام سوگواری بانوی جنت‌ نواز جهان، امشب سه‌ شنبه ۵ آبان‌ماه در منطقه طلاب مشهد برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، این مراسم که با عنوان «چهارراه حماسه، در سوگ بانوی بی‌نشان» برنامه‌ریزی شده است، ساعت ۲۱ در محدوده چهارراه حماسه (چهارراه برق) مشهد مقدس اجرا می‌ شود.

در این مراسم، مجموعه‌ ای از برنامه‌ های رسانه‌ ای و عزاداری با اجرای «برادران کبریتی» ارائه خواهد شد.

این برنامه که در چارچوب برنامه‌ های عزاداری ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و با هدف بزرگداشت جایگاه عفاف و ولایت برگزار می‌ شود، با هدف یادبود شهدا و تبیین جایگاه آنان در مسیر دفاع از حرم‌ های مقدس انجام می‌ شود.