وزیر راه و شهرسازی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بر ضرورت تخصیص هدفمند منابع به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، مسیر‌های ترانزیتی و برنامه‌های تأمین مسکن با توجه به نیاز‌های کشور و شرایط پیش‌رو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گزارشی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی و چالش‌های پیش‌روی اجرای برنامه‌های این وزارتخانه ارائه کرد.

وی گفت: این نشست با هدف بررسی عملکرد، تشریح مشکلات اجرایی و ارائه پیشنهادهای وزارتخانه برای تدوین و نهایی‌سازی بودجه برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تداوم ارتباط این وزارتخانه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بر اهمیت تعامل میان دولت و مجلس در پیگیری مسائل کشور تأکید کرد.

صادق افزود: با توجه به گستردگی مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی، تعیین اولویت‌ها و هدایت منابع به سمت طرح‌های ضروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی، شرایط کشور در ماه‌های گذشته و ضرورت برنامه‌ریزی برای دوره پیش‌رو را از عوامل مؤثر در تعیین اولویت‌های اجرایی دانست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهادهای دولت در فرآیند بودجه‌ریزی ارائه می‌شود و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز نقش مهمی در بررسی و تصویب این پیشنهادها دارد.

صادق، توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی و تقویت ارتباطات مرزی را از محورهای مهم برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد.

وی افزود: تکمیل مسیرهای ارتباطی، تسهیل ترانزیت و تقویت شریان‌های حیاتی حمل‌ونقل، از نیازهای اساسی کشور در حوزه جابه‌جایی کالا و توسعه لجستیک است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اهمیت بخش مسکن، گفت: مسائل و تحولات این حوزه نیز در نشست با اعضای کمیسیون مطرح و درباره اقدامات انجام‌شده توضیحاتی ارائه شد.

صادق تأکید کرد: پیگیری برنامه‌های مسکن در کنار توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از محورهای مهم فعالیت وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه نیازهای توسعه‌ای کشور گسترده است، اولویت‌بندی طرح‌ها را عاملی مهم برای استفاده مؤثرتر از اعتبارات و پیشبرد برنامه‌های ضروری دانست.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد با توجه بیشتر به کریدورهای راهبردی، ارتباطات مرزی و برنامه‌های مسکن، زمینه بهبود زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای کشور فراهم شود.