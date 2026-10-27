قائم مقام معاون اقتصادی استاندار خوزستان گفت: نرخ تورم در استان در ۲ سال اخیر روند افزایشی داشته و با ثبت عدد ۵۶.۸ درصد، از میانگین کشوری پیشی گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی مکارمی سه شنبه در ستاد تنظیم بازار خوزستان در محل استانداری از تغییر روند تورم در خوزستان و ایجاد شکاف میان تورم خوراکی و غیرخوراکی در این استان خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته نرخ تورم خوزستان با ثبت عدد ۵۶.۸ درصد، بالاتر از میانگین کشوری با ۵۶ درصد بوده است.

وی افزود: در سال جاری، نرخ تورم استان به ۴.۶ درصد رسید که این میزان نسبت به میانگین ۴.۲ درصدی کشور، نشان‌دهنده فشار تورمی بیشتر در استان است.

قائم مقام معاون اقتصادی استاندار با اشاره به نوسانات شاخص‌های قیمتی در بخش‌های مختلف به چالش تورم در اقلام غیرخوراکی استان اشاره کرد و افزود: در شهریور ماه سال جاری، شاهد جهش محسوس در تورم اقلام غیرخوراکی استان بودیم به طوریکه اختلاف تورمی این بخش با میانگین کشوری، به هفت درصد رسید و این شکاف همچنان رو به افزایش است.

مکارمی همچنین به روند تورم در بخش محصولات غذایی اشاره و خاطرنشان کرد: تورم در بخش خوراکی‌های استان در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ رشد داشته است.

وی تاکید کرد: ایجاد شکاف تورمی در بخش غیرخوراکی‌ها، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی استان بوده که نیازمند بررسی و مدیریت دقیق‌تر است.

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه این نشست از ورود حجم گسترده‌ای از خوراک دام به استان خبر داد و گفت: حجم قابل توجهی از مواد اولیه صنعت دام در بنادر استان موجود است.

عبدالامیر نیرومند گفت: امسال هفت کشتی حامل ۴۳۰ هزار تن کنجاله و ۹ کشتی حامل ۴۱۷ هزار تن ذرت وارد استان شدند، همچنین در بندر امام، ذخایر بالغ بر سه میلیون تن شامل گندم، دانه‌های روغنی و کنجاله موجود است که امنیت تامین خوراک دام را تضمین می‌کند.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به نوسانات قیمت در بازار مرغ افزود: در سال جاری با افت قیمت مرغ در استان مواجه شدیم و به همین‌منظور شرکت پشتیبانی امور دام جهت جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، ۷۳۹ تن مرغ را خریداری کرد تا در شرایط اضطراری در بازار عرضه شود.

وی همچنین در خصوص موجودی محصولات پروتئینی استان عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲۸ تن گوشت منجمد، یک هزار و ۱۹۵ تن مرغ منجمد و پنج هزار و ۹۰۰ تن کنجاله در ذخایر استان موجود است.

وی تاکید کرد: توزیع کالاهای اساسی در مناطق روستایی از طریق فروشگاه‌های تعاونی روستایی انجام می‌شود و برای نظارت بر بازار، کمیته تعیین قیمت به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده و روند قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی را بررسی می‌کند.

نیرومند با اشاره به میزان جوجه ریزی در خوزستان اظهار کرد: در حالی که میزان تولید جوجه‌ریزی در کشور در ماه مهر ماه با ۲۳ درصد کاهش روبرو بوده اما در استان شاهد روند معکوس و افزایش هشت درصدی جوجه ریزی بودیم.

وی خاطرنشان کرد: با وجود رشد تولید جوجه‌ریزی در استان، میزان سرانه مصرف مرغ در خوزستان با کاهش مواجه شد که این موضوع نشان‌دهنده تغییر در الگوی مصرف یا چالش‌های خرید در سطح خانوار است.

معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد: تاکنون یکهزار و ۹۵۱ مورد بازرسی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شده که منجر به تشکیل ۴۹۶ پرونده قانونی شده است.

پیش از این آیت الله حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رنج مردم از گرانی گفت: عدم رعایت قوانین توسط برخی اصناف از عوامل گرانی است .