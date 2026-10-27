به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، هادی عزیزی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از برداشت محصولات بهاره در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبرداد و گفت: تاکنون ۶۶ هکتار از مزارع چغندرقند بهاره و ۶۶۳.۵ هکتار از مزارع ذرت علوفه‌ای استان برداشت شده است.

وی در تشریح آخرین وضعیت برداشت محصولات بهاره استان افزود: سطح ابلاغی کشت چغندرقند بهاره در استان ۲ هزار و ۷۵۰ هکتار بوده که از این میزان، سطح قابل برداشت ۲ هزار و ۶۰۳ هکتار اعلام شده است و عملیات برداشت نیز در حال اجراست.

عزیزی گفت: در بخش ذرت علوفه‌ای نیز از سطح ابلاغی یک‌هزار و ۵۰۰ هکتاری، یک‌هزار و ۳۴۰ هکتار کشت شده که تاکنون برداشت محصول از ۶۶۳.۵ هکتار انجام گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با اشاره به ادامه عملیات برداشت این محصولات، ابراز امیدواری کرد با تداوم برداشت و تلاش بهره‌برداران، نتایج مطلوبی از نظر میزان تولید و عملکرد در واحد سطح حاصل شود.