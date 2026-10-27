جمع‌آوری کارت‌های سوخت با نرخ آزاد در جایگاه‌های سوخت‌رسانی اردبیل، برخی رانندگان با مشکل مواجه شده‌اند؛ بر اساس تصمیم دولت و در راستای بهینه‌سازی مصرف بنزین، همه مکلف به استفاده از کارت‌های شخصی برای سوخت‌گیری هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ بر اساس تصمیم دولت، در راستای بهینه سازی مصرف بنزین، کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت جمع آوری شده و همه ملزم هستند برای سوخت گیری، از کارت‌های شخصی استفاده کنند.

کارت‌هایی که علاوه بر بنزینِ هزار و ۵۰۰ وَ ۳ هزار تومانی، ۵۰ لیتر هم بنزین نرخ سوم یا همان ۱۰ هزار تومانی، در آن شارژ شده است.

سیدی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از کسانی که کارت سوخت ندارند خواست، به سامانه «سوخت من» مراجعه کنند و درخواست کارت سوخت دهند.