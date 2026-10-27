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استاندار اردبیل در نشست کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر استان از برنامهریزی برای بهرهبرداری از ۱۶۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر خبر داد و گفت: اجرای این طرحها در ۱۷ ساختگاه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه با اشاره به اینکه اجرای این طرحها در ۱۷ ساختگاه آغاز شده گفت: در ۴۵ مدرسه استان اردبیل، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده و ۶۳ ساختمان اداری هم مجهز به پنلهای خورشیدی شده است.
استاندار اردبیل گفت: تجهیز همه دستگاههای اجرایی به پنلهای خورشیدی در دستور کار است.