به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه با اشاره به اینکه اجرای این طرح‌ها در ۱۷ ساختگاه آغاز شده گفت: در ۴۵ مدرسه استان اردبیل، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده و ۶۳ ساختمان اداری هم مجهز به پنل‌های خورشیدی شده است.

استاندار اردبیل گفت: تجهیز همه دستگاه‌های اجرایی به پنل‌های خورشیدی در دستور کار است.