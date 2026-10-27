معاون آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از پیشرفت ۹۰ درصدی اجرای طرح آبیاری موضعی در شهرستان شوشتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی اسماعیلی با اشاره به ارزیابی میزان پیشرفت فیزیکی طرح آبیاری موضعی (نواری، قطره‌ای) در شهرستان شوشتر، گفت: این طرح که در سطح ۱۳۲ هزار و ۱۱ هکتار اجرا می‌شود، با هدف بررسی روند پیشرفت عملیات و شناسایی موانع تکمیل طرح مورد بررسی قرار گرفت.

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وی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های میدانی، پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۹۰ درصد رسیده است.

اسماعیلی افزود: در جریان ارزیابی وضعیت، مسائل و مشکلات موجود در مسیر تکمیل عملیات اجرایی شناسایی شد تا زمینه رفع موانع باقی‌مانده فراهم شود.

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معاون آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه بر اهمیت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، از جمله آبیاری نواری، قطره‌ای، در افزایش بهره‌وری مصرف آب و بهبود مدیریت منابع آبی تأکید کرد.

وی در پایان تاکید کرد: پیگیری مسائل اجرایی و رفع موانع موجود، با هدف تسریع در تکمیل پروژه و فراهم‌سازی شرایط بهره‌برداری از سامانه آبیاری در دستور کار قرار دارد.