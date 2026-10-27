به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ برای بهره‌برداری از این طرح ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

شهردار خوانسار گفت: این طرح با کمک بخش خصوصی و شهرداری اجرا و با راه‌اندازی آن، ظرفیت تولید آسفالت افزایش می‌یابد.

محسن جاپلقی افزود: حدود ۱۰۰ نقطه معابر خاکی در شهر خوانسار شناسایی شده است که با بهره‌برداری از کارخانه آسفالت، طی یک سال آینده تمام این معابر آسفالت می‌شوند.

همچنین امروز نصب پلاک‌های هوشمند پستی نیز در خوانسار آغاز شد.

مدیر کل پست استان اصفهان در مراسم نصب اولین پلاک پستی هوشمند در خوانسار گفت: حدود ۱۰ هزار پلاک در شهر خوانسار با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان نصب خواهد شد.

حمید باقری افزود: در استان در نصب پلاک‌ها در حوزه شهری ۸۵ پیشرفت پروژه داشتیم که در خوانسار ۹۳ درصد و در حوزه روستایی نیز در استان اصفهان ۸۶ درصد پیشرفت داشتیم در صورتی که در خوانسار ۸۸ درصد است.

همچنین تفاهم‌نامه راه‌اندازی اولین موزه تاریخ و فرهنگ خوانسار نیز با مشارکت شهرداری و میراث فرهنگی با حضور معاون استاندار به امضا رسید.