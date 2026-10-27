به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حوزه بهداشت حرفه‌ای بیان داشت: در این مدت و در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ۶۹ هزار و ۲۸۰ نفر تحت معاینات سلامت شغلی قرار گرفتند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۲ هزار و ۳۳۸ نفر معاینات بدو استخدام، ۳۸ هزار و ۱۴۳ نفر معاینات ادواری، ۷ هزار و ۸۸۷ نفر معاینات رانندگان حرفه‌ای، ۲ هزار و ۲۸۰ نفر معاینات کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی و ۸ هزار و ۶۳۲ نفر معاینات ویژه کشاورزان سنتی و صنعتی را انجام دادند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه معاینات طب کار از مهم‌ترین ابزار‌های پیشگیری از بیماری‌ها و سرطان‌های شغلی است، گفت: در معاینات بدو استخدام، تناسب فرد با شغل مورد نظر بررسی می‌شود و در معاینات دوره‌ای نیز هرگونه تغییر در وضعیت سلامت شاغلان شناسایی و اقدامات پیشگیرانه یا درمانی لازم انجام می‌شود.

دکتر شریفی افزود: تشخیص زودهنگام بیماری‌های ناشی از کار، نقش مهمی در کاهش عوارض این بیماری‌ها دارد.